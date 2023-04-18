Бензема стал пятым игроком в истории со 150 матчами в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на поле с первых минут в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Челси».

Матч стал для Карима 150-м в турнире. Рекордсменом по этому показателю является Криштиану Роналду. Португалец провёл в Лиге чемпионов 183 игры. У Икера Касильяса 177 матчей, у Лионеля Месси — 163, а у Хави — 151.

Первый тайм матча «Челси» — «Реал» прошёл без забитых голов.

Первый матч команд, проходивший на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Победитель противостояния встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Баварией». Ранее в 1/8 финала «Реал» победил «Ливерпуль», а «Челси» обыграл «Боруссию» Дортмунд.