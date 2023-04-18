Перед матчем «Челси» — «Реал» не прозвучал гимн Лиги чемпионов

Перед началом ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов не состоялось традиционное исполнение гимна турнира.

Этот инцидент был связан с технической неполадкой. Сперва гимн был включён, но он звучал слишком тихо и не был слышен из-за шума толпы. Спустя некоторое время гимна не было слышно вовсе.

Первый матч, проходивший на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Победитель противостояния встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Баварией».

«Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль». «Челси» возглавил квартет с «Миланом», «Зальцбургом» и загребским «Динамо». В 1/8 финала «аристократы» обыграли дортмундскую «Боруссию».