Источник: суд обязал жену Хакими отдать футболисту половину своего состояния

Жена защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими актриса Хиба Абук должна отдать футболисту половину своего состояния при разводе.
Суд обязал актрису разделить с мужем имеющийся у неё капитал. Учитывая, что всё имущество и средства Хакими записаны на его мать, $ 3 млн, которые находятся на счетах Абук, суд посчитал совместно нажитым имуществом. Таким образом, Абук должна выплатить Хакими $ 1,5 млн, сообщает insidesport.in.
Напомним, ранее Хиба Абук намеревалась в результате развода получить половину состояния звёздного футболиста «ПСЖ», но официально у Хакими нет ничего, что может быть разделено. Все его деньги и имущество принадлежат матери.
24-летний Хакими выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Ранее он играл за «Интер», дортмундскую «Боруссию» и мадридский «Реал».
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