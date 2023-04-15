First Mag: имуществом Хакими владеет его мать, жена ничего не получит при разводе

Жена защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими не сможет добиться раздела имущества при разводе, сообщает First Mag.

В конце февраля неизвестная 24-летняя девушка обратилась в полицию, обвинив Хакими в изнасиловании. Адвокат футболиста заявила, что выдвинутые против него обвинения в изнасиловании являются ложными, однако супруга игрока поддержала жертву.

При разводе жена Хакими хотела получить более половины состояния футболиста, однако в ходе судебного процесса выяснилось, что на спортсмена не оформлено никакого имущества, которое может подлежать разделу. По информации источника, уже несколько лет зарплату Хакими в «ПСЖ» получает его мать.

24-летний Хакими выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Ранее он играл за «Интер», дортмундскую «Боруссию» и мадридский «Реал».