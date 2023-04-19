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Кварацхелия совершил 10 успешных обводок в матче с «Миланом»

Кварацхелия совершил 10 успешных обводок в матче с «Миланом»
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия совершил 10 успешных обводок в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1). Об этом сообщает Opta.

Кварацхелия сделал 19 касаний в чужой штрафной площади, что является повторением рекорда нынешнего сезона. Ранее это сделал Винисиус в первом матче с «Челси» (2:0). Также Хвича предпринял 18 попыток обыгрыша (рекорд сезона), из которых 10 были успешными. Кроме того, Кварацхелия сделал пять передач под удар.

На 82-й минуте матча Кварацхелия не реализовал 11-метровый удар. «Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в первом матче с минимальным счётом. В полуфинале «россонери» встретятся с победителем пары «Интер» — «Бенфика».

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