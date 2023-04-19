«Милан» вышел в полуфинал ЛЧ в седьмой раз, это повторение рекорда Италии

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв «Наполи» в 1/4 финала по сумме двух матчей со счётом 2:1.
Первый матч проходил в Милане и завершился минимальной победой «Милана» (1:0). В ответной встрече, проходившей в Неаполе, была зафиксирована ничья — 1:1.
«Россонери» вышли в полуфинал Лиги чемпионов в седьмой раз в истории, что является повторением итальянского рекорда. «Ювентусу» также удавалось выйти в полуфинал турнира, проводящегося с сезона-1992/1993, семь раз.
Соперник «Милана» по полуфиналу определится в противостоянии «Бенфика» (Португалия) — «Интер» (Италия). В первой встрече «Интер» одержал выездную победу со счётом 2:0.
На стадии 1/8 финала «Милан» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее английского «Тоттенхэма».
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