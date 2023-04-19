Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Гарре рассказал, почему решил перейти в клуб РПЛ

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал почему согласился перейти в российский клуб.

«Об интересе «Крыльев Советов» узнал от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждения этого варианта с семьёй у меня ушло 10 дней.

Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ. Перед переходом общался с Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход. Правда, я долго летел до России: целых 16 часов», — ответил Гарре в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Трансфер аргентинца состоялся в конце января 2023 года. Бенхамин успел принять участие в 10 матчах за самарскую команду во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.