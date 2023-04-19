Андрей Тихонов назвал лучший и худший периоды в современной истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился воспоминаниями об игре в стане красно-белых. В частности, он назвал худший и лучший периоды в истории «Спартака», а также перечислил лучших футболистов, с которыми пересекался в московской команде.
«Мой самый яркий одноклубник? Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Они отлично понимали меня на поле.
Самый яркие тренеры в моей карьере? Я успел поиграть только при Романцеве и немного при Ярцеве. Мне сложно выделить кого-то из них. Лучший период [в истории «Спартака»] был в 90-е годы. Тогда мы много раз становились чемпионами и вообще побеждали почти во всех турнирах, в которых участвовали. Худший период? Наверное, это был отрезок, когда команда 16 лет не могла выиграть чемпионат», — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру».
- 19 апреля 2023
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