Андрей Тихонов назвал лучший и худший периоды в современной истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился воспоминаниями об игре в стане красно-белых. В частности, он назвал худший и лучший периоды в истории «Спартака», а также перечислил лучших футболистов, с которыми пересекался в московской команде.

«Мой самый яркий одноклубник? Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Они отлично понимали меня на поле.

Самый яркие тренеры в моей карьере? Я успел поиграть только при Романцеве и немного при Ярцеве. Мне сложно выделить кого-то из них. Лучший период [в истории «Спартака»] был в 90-е годы. Тогда мы много раз становились чемпионами и вообще побеждали почти во всех турнирах, в которых участвовали. Худший период? Наверное, это был отрезок, когда команда 16 лет не могла выиграть чемпионат», — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру».