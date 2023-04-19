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Директор «Брентфорда» — о трансфере сына Бекхэма: это никоим образом не был пиар-ход

Директор «Брентфорда» — о трансфере сына Бекхэма: это никоим образом не был пиар-ход
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Спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлз заявил, что аренда нападающего «Интер Майами» Ромео Бекхэма не являлась маркетинговым ходом.

«Мы арендовали Ромео у «Интер Майами» для нашей второй команды, и в тот день это была одна из самых читаемых историй в интернете. Это никоим образом не был пиар-ход.

Ромео думал, что мы можем ему помочь, потому что он искал возможность тренироваться и выступать в Англии. Если бы он пришёл и сказал: «Я Бекхэм», это было бы для нас катастрофой. Нам нужны правильные личности.

Он скромный парень, с хорошей рабочей этикой, с хорошим складом ума, который любит дополнительно оставаться на тренировочной площадке, и иногда его приходится сдерживать», — приводит слова Джайлза The Sun.

Напомним, 6 января «Брентфорд» арендовал Ромео Бекхэма до конца сезона. Права на 20-летнего Бекхэма принадлежат «Интер Майами» — команде, владельцем которой является его отец Дэвид Бекхэм.

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