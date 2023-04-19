Понсе: Дзюба мог бы заиграть в Италии, но нужно адаптироваться и быть ментально готовым
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Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе заявил, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба мог бы заиграть в чемпионате Италии.
«Смог бы кто-то из российских футболистов заиграть в чемпионате Италии? Думаю, да. Есть, например, Дзюба — большой игрок для России. Но тут всё те же вопросы с адаптацией. Нужно быть ментально готовым к тому, чтобы заиграть в Италии», — приводит слова Понсе Sport24.
34-летний Дзюба присоединился к московскому «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. Нападающий принял участие в шести матчах команды в Российской Премьер-Лиге, забил в них шесть голов и стал автором четырёх результативных передач. Также на его счету два матча в Фонбет Кубке России.
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