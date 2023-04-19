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Агапов: у всех оставшихся команд шансы на победу в Кубке России примерно равны

Агапов: у всех оставшихся команд шансы на победу в Кубке России примерно равны
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Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался в преддверии финального матча Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Уралом». Игра состоится сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«По силам ли ЦСКА взять Кубок? У всех команд шансы примерно равны. Мы приложим все усилия, чтобы Кубок был нашим.

Что ожидаю от «Урала»? Сразу бросается в глаза, что они большими силами идут в прессинг. По шесть человек на чужой половине поля пытаются отобрать мяч. С ними точно будет непросто. Слабые команды не выдают такие длительные беспроигрышные серии. Перед игрой наш тренерский штаб разберёт их и расскажет нам, как действовать», — приводит слова Ильи Агапова официальный сайт московского ЦСКА.

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