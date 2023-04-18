ЦСКА — «Урал». Гончаренко в отчаянии

Белорусский тренер сколько ни старается, но дуэли с армейцами не его конёк. Одна победа в пяти очных встречах.

19 апреля состоится первый матч финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Урал». Начало игры – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками в 5.35. Поставить на ничью можно за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Урал» 19 апреля 2023 года

По мнению «Фонбет», матч не будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.87, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 2.13. На гол армейцев дают коэффициент 1.15, а гол «Урала» оценивается в 1.61. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.94 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Урал» (19.04.2023)

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ) 19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

У Виктора Гончаренко дежавю. Мало того, что бывший тренер ЦСКА сыграет со своей бывшей командой в пятый раз за два года с момента увольнения из клуба, так и ещё и последний такой матч состоялся буквально несколько дней назад. В игре чемпионата России «Урал» проиграл ЦСКА со счётом 1:2.

Интересно, что за семь встреч с ЦСКА во главе разных российских клубов Гончаренко шесть раз проигрывал и лишь однажды довольствовался победой в серии пенальти. Впрочем результат той встречи мало на что повлиял.

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«Урал» и ЦСКА сыграют вот уже пятый раз за сезон. Помимо двух вышеупомянутых встреч, которые принял у себя стадион «Екатеринбург Арена», «Урал» дважды съездил в Москву, проиграв со счётом 0:2 в РПЛ и 1:2 в Кубке России.

ЦСКА в 2023 году неудержим в домашних официальных матчах – пять побед подряд с общим счётом 12:0. Причём в соперниках были не только угодившие в кризис «Химки» и нестабильные «Крылья Советов», но и «Краснодар» (3:0) с «Зенитом» (1:0).

В то же время прошёл месяц, как «Урал» закончил со своей феноменальной беспроигрышной серией, которая продлилась 16 игр. Последние пять официальных матчей принесли екатеринбуржцам четыре поражения и всего одну победу, зато очень знаковую – над «Спартаком» (2:1).

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Интересно, что Виктор Гончаренко, несмотря на положение «Урала» в турнирной таблице РПЛ, не стал проводить ротацию в минувшем матче с ЦСКА и выпустил сильнейший состав. С одной стороны, это говорит о максимализме тренера, с другой – это показатель нехватки кадров, которая может дорого обойтись в борьбе за Кубок России.

Суммируя всё вышесказанное, мы не верим, что Виктор Гончаренко сможет как-то переломить негативную статистику в играх со своим бывшим клубом. Однако пощекотать нервы московским болельщикам «Урал» способен. Несмотря на серию неудач, это всё ещё цепкая команда, способная оставить себе шансы на ответный матч. Поставим на то, что ЦСКА не проиграет и обе команды забьют за 2.23 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Урал» 19 апреля 2023 года

«Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России и благодаря этому имеет право на ошибку в борьбе за выход в главный финал. Ошибка вполне ожидаема – у «Урала» плохая статистика встреч с ЦСКА, как и у тренера Виктора Гончаренко. Решение выйти сильнейшим составом в минувшем очном матче РПЛ может дорого обойтись. Однако поверим, что минимум гол екатеринбуржцы забьют. Ставка на то, что ЦСКА не проиграет и обе забьют, принимается в «Фонбет» за 2.29. Там же можно получить фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.29.

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