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Капитан «Спартака» Джикия извинился перед болельщиками за вылет из Кубка России

Капитан «Спартака» Джикия извинился перед болельщиками за вылет из Кубка России
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия извинился перед болельщиками за вылет из Кубка России после поражения от «Акрона» со счётом 1:2.

«Никто в команде не удовлетворён результатом. Наша команда полностью берёт на себя ответственность за поражение. Сейчас долго сидели разговаривали в раздевалке — все и всё понимают. Никто не хотел такого результата, но так уж получилось, к сожалению. Хочется извиниться перед болельщиками, которые поддерживают нас не только здесь, на трибуне, но и по всей России», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 23-й минуте матча нападающий красно-белых Кейта Бальде не реализовал пенальти.

После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).

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