Георгий Джикия высказался о поражении «Спартака» от «Акрона» в Кубке России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении своей команды от «Акрона» (1:2) в матче Кубка России.

«Есть факт — мы проиграли. Вот и всё. Не нужно искать каких-то отговорок. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было. Наоборот — хорошо разбирали соперника, знали обо всех сильных сторонах. Они действовали так, как мы и предполагали — в основном это контратаки и подачи с флангов. Таким образом мы и пропустили два гола сегодня», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 23-й минуте матча нападающий красно-белых Кейта Бальде не реализовал пенальти.

После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).