Георгий Джикия резко ответил журналисту на вопрос об игре «Спартака». Видео

Капитан «Спартака» Георгий Джикия резко ответил журналисту на вопрос об игре «Спартака» после поражения от «Акрона» в кубковом матче со счётом 1:2.

— Как изнутри кажется, что «Спартак», если можно так сказать, деградирует?

— Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь (в микст-зоне. — Прим. «Чемпионата»). Что значит «деградирует»?

— Команда хуже играет, да и результаты стали хуже.

— Обязательно такие слова подбирать?

— Какие слова?

— Нормальные нельзя подобрать? Почему нельзя корректно и с уважением задать вопрос?

— Вы считаете, что я без уважения задал вопрос?

— Ну, а при чём тут «деградировать»? Нельзя другое слово подобрать?

— Результаты команды хуже. И игра не впечатляет. Как это объяснить?

— По одной игре судите?

— Была победа над «Торпедо», а до этого пять матчей без побед.

— Деградирует игра или результат?

— И игра, и результат…

— Значит, если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.