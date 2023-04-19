Георгий Джикия резко ответил журналисту на вопрос об игре «Спартака». Видео

Капитан «Спартака» Георгий Джикия резко ответил журналисту на вопрос об игре «Спартака» после поражения от «Акрона» в кубковом матче со счётом 1:2.
— Как изнутри кажется, что «Спартак», если можно так сказать, деградирует?
— Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать здесь (в микст-зоне. — Прим. «Чемпионата»). Что значит «деградирует»?
— Команда хуже играет, да и результаты стали хуже.
— Обязательно такие слова подбирать?
— Какие слова?
— Нормальные нельзя подобрать? Почему нельзя корректно и с уважением задать вопрос?
— Вы считаете, что я без уважения задал вопрос?
— Ну, а при чём тут «деградировать»? Нельзя другое слово подобрать?
— Результаты команды хуже. И игра не впечатляет. Как это объяснить?
— По одной игре судите?
— Была победа над «Торпедо», а до этого пять матчей без побед.
— Деградирует игра или результат?
— И игра, и результат…
— Значит, если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 19 апреля 2023
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