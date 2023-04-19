«Никуда не годится». Джикия — о нереализованных пенальти «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал незабитые командой пенальти в играх с «Акроном» (1:2) в Кубке и с московским «Торпедо» (2:1) в чемпионате.

«Будем разбираться, что не так с пенальти. Сейчас не забили и в прошлой игре не забили. Ранее тоже были игры, где перебивали. Понятное дело, что это никуда не годится. Забей сегодня первый гол — игра была бы совершенно другая. Но факт остаётся фактом — сегодня мы проиграли, и это поражение нужно принять.

Бальде — сам вызвался или тренерский штаб назначил? Есть игра, тренировочный процесс, есть тренерский штаб, который решает, кто будет бить пенальти, подавать угловой. Незабитый пенальти — один из ключевых моментов», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 23-й минуте кубкового матча с «Акроном» нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти.

В субботу, 15 апреля, в игре 23-го тура чемпионата России с «Торпедо» красно-белые ещё до перерыва имели три возможности отличиться с «точки», однако это удалось сделать только раз. После промахов Бальде и Руслана Литвинова точным ударом отметился Роман Зобнин.