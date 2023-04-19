«Краснодар» — «Крылья Советов»: счёт — 2:2. Победитель определится в серии пенальти

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 93-й и 96-й минутах матча «Крылья» усилиями Дмитрия Цыпченко и Ильи Гапонова сумели отыграться. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Победитель определится в серии пенальти.
Ранее на 19-й минуте игры краснодарский клуб провёл вынужденную замену: вместо Александра Черникова на поле появился Михайло Баньяц.
На 32-й минуте «Краснодар» открыл счёт: после удара Эдуарда Сперцяна мяч от перекладины влетел в ворота Богдана Овсянникова.
На 44-й минуте встречи полузащитник самарцев Амар Рахманович получил от главного арбитра Павла Шадыханова первую в матче жёлтую карточку.
Спустя три минуты после начала второго тайма Рахманович был удалён: футболист получил второй «горчичник» за то, что пытался помешать вратарю соперника ввести мяч в игру.
На 70-й минуте игры нападающий краснодарцев Джон Кордоба откликнулся на передачу Кристиана Рамиреса на левом углу вратарской «Крыльев», после чего покатил мяч мимо вратаря самарцев, сделав счёт 2:0.
В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» обыграл «Ростов» (0:0, 5:3 по пенальти). «Крылья Советов» опустились в Путь регионов, так как уступили московскому ЦСКА по сумме двух матчей в 1/2 финала Пути РПЛ — 2:3.
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