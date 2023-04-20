Тебас: Ла Лига не собирается менять правила, чтобы Месси вернулся

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Я фанат Месси и думаю, что он лучший игрок в мире, но мы не собираемся менять никакие правила, чтобы Лионель вернулся. Я думаю, что «Барселона» может сделать так, чтобы Месси вернулся. Из того, что я читал, он хотел бы это тоже. Сегодня он не может этого сделать, но у «Барселоны» есть возможность сделать это. Будет сложно, но они могут», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ намерен вложить в «Барселону» средства, которые позволят клубу избежать проблем с финансовым фэйр-плей и заработным фондом в случае подписания аргентинского нападающего. Сейчас «Барселона» находится в поиске всех возможных вариантов для осуществления этого возвращения.

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