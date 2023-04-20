Габулов: реформы в российском футболе назрели, я за проведение чемпионата с плей-офф

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов рассказал о своём отношении к возможным изменениям в формате РПЛ.

«Такие вопросы с ходу на коленке не решаются, не рассматривают. Они очень глубоко изучаются, прорабатываются, только потом выносятся, как минимум на обсуждение. Решение проводится после глубокого анализа. Тогда, как раз, проявляются все плюсы и минусы. Понятно, что назрели реформы в российском футболе, я об этом еще год назад говорил, когда нас исключили отовсюду. Изменения не только в главной лиге страны, но и во всех соревнованиях. Лига должна всем этим заниматься и принимать соответствующее решение. Не знаю, о каком формате идет речь. Мое мнение, я и сам участвовал в соревнованиях в бельгийском формате проведения чемпионата. Там тоже плей-офф, сначала идет регулярный чемпионат, потом команды делятся соответственно с занятыми местами, а потом проводится плей-офф.

В плей-офф определяется чемпион и команды, которые вылетают. Накал борьбы как в борьбе за выживание, так и в борьбе за чемпионство очень высокий. Противостояние команд из верхней части таблицы приближено к уровню еврокубков. Есть скорости, накал борьбы, непредсказуемость. Интерес болельщицкий очень высокий. Соревнования регулярного первенства совсем не сравнивается с плей-офф, потому что в регулярном соревновании играешь и зарабатываешь очки, а потом после завершения регулярного соревнования все эти очки делятся. Получается, какой бы отрыв не был в плей-офф он в течении трех матчей может нивелироваться. Частое количество матчей топ-клубов между собой, большое количество. Я больше за эту модель, потому что сам участвовал, и там все логически объяснимо, нет нарушения спортивного принципа, нет проходных матчей. Интерес высокий», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».