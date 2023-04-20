Форвард «Крыльев» Цыпченко раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко поделился эмоциями после поражения в матче Кубка России от «Краснодара». Игра завершилась в основное время со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались «быки».
«Сыграли на характере, молодцы! Сегодня все достойно играли, выложились на сто процентов и вытащили эту ничью.
Меня не было в перерыве, не знаю, что Игорь Витальевич Осинькин говорил, но это явно был характер в связи с «очень хорошим» судейством. В очередной раз недоволен. Это намеренные действия арбитра, что за жёлтая? За что удалять? Как можно допускать такое судейство в матчах на вылет? Передаю привет!
Боимся ли вылета из РПЛ? Нет, конечно. Какой вылет? Разве мы играли хуже «Краснодара» в меньшинстве? Сегодняшняя игра является отражением всего сезона, потому что мы играем либо на равных, либо лучше, но получается так, как сегодня», – приводит слова Цыпченко «РБ Спорт».
- 20 апреля 2023
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