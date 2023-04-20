«Чего народ смешить?» Быстров высказался о судействе Безбородова

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал судейство после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Торпедо». Красно-белые одолели соперников со счётом 2:1.

«Было ли ощущение, что игроки «Спартака» получили жёлтые в качестве компенсации за пенальти? Нет, конечно. При чём тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил — это было решение VAR. Абсурд.

VAR наших судей сделал слабее? Нет. При VAR нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются… Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь. Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА — «Урал» даже режиссёр не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр — у него своё видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела. Но в этой ситуации… Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее — не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой», – приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».