Игорь Колыванов: сборная России уже устала играть со шпаной — лучше вообще не играть

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался об отказе Российского футбольного союза (РФС) от участия в азиатском Кубке. По мнению эксперта, лучше вообще не играть, чем играть со слабыми соперниками.

«Честно говоря, до лампочки, правильное ли решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии или нет. Раз отказались, значит, так надо.

Детский сад. Даже самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Российская сборная уже устала играть с этой шпаной — это доходит до смешного. В таком случае лучше вообще не играть международные матчи, а собрать две сборные — первую и вторую — и сыграть между собой, чем с такими командами», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.