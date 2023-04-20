Быстров: может, Шварца взять помощником Йокановича? С ним «Динамо» выглядело лучше — факт

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о работе главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.

«Динамо» обыграло «Нижний Новгород». И включилось только после гола Глушакова. Слушай, ну если без вратаря играть концовку матча, то ничего удивительного. «Нижний» — молодцы: старались, терпели. Но как такие голы пропускает вратарь? Обидно. Тяжело обороняться, не терять концентрацию, а потом бах — простой удар и гол. Зачем бегали 80 минут? Но это футбол, тем он и интересен, что тренер должен угадать и с вратарём, и с остальными.

Даже «Спартак» с «Торпедо» в меньшинстве начал ошибаться. «Спартак» на второй тайм вышел заниматься фигнёй. Катание мяча на своей половине поля… Перейди на половину «Торпедо» и вози их! И вопросов никаких не будет. А они стоят на своей половине поля. Эти пасы под пять касаний… Не играет так уже никто в футбол! Медленно всё. Чуть не поплатились за это. А потом бы говорили, что судья виноват. Сами были бы виноваты.

Почему «Динамо» так поздно включилось? Сработали замены. Те, кто вышел в основном составе, не могли ничего создать. А запасные сделали игру. Конечно, Фомин должен приносить результат. Он один из основополагающих футболистов, на нём строится игра. При Йокановиче, мне кажется, затормозился прогресс молодых футболистов. Так выглядит это всё. Может, просто забили сами на футбол?

Доработает ли Йоканович? Даже эта победа меня не впечатлила. Больше доверия не стало. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Если есть какие-то тренеры (на примете. — Прим. «Чемпионата»), нужно выходить из этого. Шварца уволили (из «Герты». — Прим. «Чемпионата») — может, его взять помощником Йокановича? То, что с ним «Динамо» выглядело лучше — факт. Он будет там стоять на скамейке с топором и ждать первой осечки Йокановича, а потом как гильотиной: «Извини, брат, теперь я главный». У нас же реально так принято», — цитирует Быстрова «Спорт-экспресс».