Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян — о Йокановиче: его страсть к изыскам видна по гардеробу, а не атаке «Динамо»

Григорян — о Йокановиче: его страсть к изыскам видна по гардеробу, а не атаке «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

«Йоканович, безусловно, достаточно успешный тренер. Но, к сожалению, его страсть к изыскам можно отметить только в смене гардероба, а не в построении атакующих действий», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

54-летний Йоканович возглавил московскую команду в июне 2022 года. Под его руководством «Динамо» идёт на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, а также вылетело из Фонбет Кубка России от «Акрона» в серии пенальти. Ранее Йоканович также тренировал в Англии «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд» и «Фулхэм». Контракт специалиста с «Динамо» рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

Материалы по теме
Юниоры Карпина не испугались чемпиона, а в «Динамо» завёлся суперзапасной. Молодые в туре Юниоры Карпина не испугались чемпиона, а в «Динамо» завёлся суперзапасной. Молодые в туре
«Динамо» безнадёжно «горело» команде Юрана. Но перевернуло игру за семь минут!
Видео
«Динамо» безнадёжно «горело» команде Юрана. Но перевернуло игру за семь минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023