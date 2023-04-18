Григорян — о Йокановиче: его страсть к изыскам видна по гардеробу, а не атаке «Динамо»
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Российский тренер Александр Григорян высказался о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.
«Йоканович, безусловно, достаточно успешный тренер. Но, к сожалению, его страсть к изыскам можно отметить только в смене гардероба, а не в построении атакующих действий», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
54-летний Йоканович возглавил московскую команду в июне 2022 года. Под его руководством «Динамо» идёт на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, а также вылетело из Фонбет Кубка России от «Акрона» в серии пенальти. Ранее Йоканович также тренировал в Англии «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорд» и «Фулхэм». Контракт специалиста с «Динамо» рассчитан до конца сезона с возможностью продления.
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