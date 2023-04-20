Александр Алиев объяснил, почему продолжает общаться на русском языке

Бывший полузащитник сборной Украины, киевского «Динамо» и «Локомотива» Александр Алиев рассказал, почему продолжает разговаривать на русском языке.
«Вы меня все спрашиваете, почему я разговариваю на русском. Потому что я всегда говорил и буду говорить на русском. Это личное дело каждого. Вы видите, мне очень трудно (Алиев пытался говорить на украинском. – Прим. «Чемпионата»). Так что я разговаривал, разговариваю и буду разговаривать на русском языке. Так, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли», – сказал Алиев в одной из своих соцсетей.
Отметим, что 38-летний экс-футболист родился в 1985 году в Хабаровске. Он выступал за молодёжные клубы хабаровского СКА и московского «Спартака». Также в РПЛ Алиев играл за «Локомотив» (2010) и «Анжи» (2014-2015).
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