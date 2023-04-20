Экс-советник Федуна назвал позором поражение «Спартака» в матче с «Акроном»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение красно-белых в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:2).
«По игре «Спартака» нечего говорить. Поражение от «Акрона» в Кубке страны — позор», — приводит слова Камоцци «РИА Новости Спорт».
Напомним, «Спартак» вылетел из розыгрыша Кубка России. Сначала команда Гильермо Абаскаля опустилась в Путь регионов, уступив в полуфинале Пути РПЛ «Уралу» (1:1, 1:2). «Акрон», одержав победу над красно-белыми, вышел в первый этап финала нижней сетки. В нём команда Евгения Калешина сыграет с «Краснодаром».
В финале Пути РПЛ встречаются ЦСКА и «Урал». В первом матче, прошедшем в Москве, команды сыграли вничью — 1:1.
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