Писарский — о вылете из Кубка: сравняли счёт, было много эмоций, но обидно уступили
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о поражении самарской команды в матче второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Краснодаром». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 2:2, а в серии пенальти краснодарцы оказались сильнее.
«Удалось сравнять счёт, но не смогли пройти дальше. Хотел выйти и помочь команде отыграться. Вроде получилось, но обидно уступили по пенальти.
У нас просто палка о двух концах. Вроде всё хорошо, сравняли, много эмоций. Была какая-то сказка, и обычно она заканчивается хорошо.
Опасения, что можем покинуть РПЛ? В команде нормально воспринимают ситуацию. Мы стараемся из неё выйти, набираем потихоньку очки», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».
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