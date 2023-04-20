«Спортинг» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся «Спортинг» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Спортинг»: Адан, Диоманде, Инасиу, Коатес, Эшгаю, Морита, Угарте, Нуну Сантуш, Гонсалвеш, Эдвардс, Тринкан.
«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Бремер, Данило Луис да Силва, Куадрадо, Локателли, Рабьо, Миретти, Ди Мария, Кьеза, Влахович.
В первом четвертьфинальном матче «Ювентус» дома минимально обыграл соперника со счётом 1:0. Единственным голом в составе туринского клуба отметился центральный защитник Федерико Гатти.
В 1/8 финала «Ювентус» дважды уверенно обыграл немецкий «Фрайбург» (1:0; 2:0). Лиссабонский «Спортинг» был сильнее «Арсенала» (3:3 по сумме двух встреч, 5:3 по пенальти). Последний раз в очном матче команды встречались в Лиге чемпионов сезона-2017/2018. Тогда «Ювентус» дома обыграл португальскую команду со счётом 2:1, а в ответном матче группового этапа сегодняшние соперники сыграли вничью – 1:1.
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