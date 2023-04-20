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Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия «Фиорентины»

Прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия «Фиорентины»
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Итальянская «Фиорентина» дома уступила польскому «Леху» в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги конференций со счётом 2:3. Таким образом, прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия команды.

В последний раз «фиалки» проигрывали в начале февраля. Тогда «Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл флорентийцев с минимальным счётом 1:0.

За последние 14 матчей во всех турнирах итальянская команда одержала победу 11 раз и ещё три раза сыграла вничью.

В ответном матче Лиги конференций «Фиорентина» уступала по ходу встречи «Леху» со счётом 0:3. Игра постепенно шла к овертайму (первый матч завершился победой «Фиорентины» – 4:1). Однако благодаря голам Рикардо Соттиля и Гаэтано Кастровилли «фиалки» сумели избежать дополнительных 30 минут игры и вышли в полуфинал турнира.

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