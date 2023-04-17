Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» сыграла вничью с «Аталантой» и продлила беспроигрышную серию

«Фиорентина» сыграла вничью с «Аталантой» и продлила беспроигрышную серию
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 17 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» в гостях встречалась с «Фиорентиной». Игра завершилась ничейным исходом (1:1). Таким образом, «фиалки» продлили свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 14 матчей во всех турнирах (11 побед и три ничьих).

Счёт в матче на 37-й минуте открыл защитник бергамасков Йоаким Мехле.

На 55-й минуте встречи арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Аталанты» за игру рукой защитника Рафаэла Толоя в собственной штрафной. К 11-метровой отметке подошёл бразильский форвард «фиалок» Артур Кабрал и уверенно реализовал попытку, сравняв счёт – 1:1.

Суммарно команды нанесли 24 удара по воротам, однако больше двух мячей в этом матче зрители не увидели. Матч так и завершился – 1:1.

«Аталанта» набрала 49 очков в 30 играх и занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» находится на девятой строчке, имея в активе 42 очка.

Материалы по теме
«Ювентус» в гостях уступил «Сассуоло» в матче Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023