«Фиорентина» сыграла вничью с «Аталантой» и продлила беспроигрышную серию

В понедельник, 17 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» в гостях встречалась с «Фиорентиной». Игра завершилась ничейным исходом (1:1). Таким образом, «фиалки» продлили свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 14 матчей во всех турнирах (11 побед и три ничьих).
Счёт в матче на 37-й минуте открыл защитник бергамасков Йоаким Мехле.
На 55-й минуте встречи арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Аталанты» за игру рукой защитника Рафаэла Толоя в собственной штрафной. К 11-метровой отметке подошёл бразильский форвард «фиалок» Артур Кабрал и уверенно реализовал попытку, сравняв счёт – 1:1.
Суммарно команды нанесли 24 удара по воротам, однако больше двух мячей в этом матче зрители не увидели. Матч так и завершился – 1:1.
«Аталанта» набрала 49 очков в 30 играх и занимает шестое место в таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» находится на девятой строчке, имея в активе 42 очка.
- 18 апреля 2023
-
00:16
-
00:14
-
00:08
- 17 апреля 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:44
-
23:34
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:15
-
23:09
-
23:08
-
23:03
-
23:00
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:38