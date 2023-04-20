«Спортинг» — «Ювентус»: лиссабонцы сравняли счёт с пенальти

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Сегодня, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречаются «Спортинг» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сфолил на сопернике в собственной штрафной площади, после чего арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота туринцев. К «точке» подошёл вингер «Спортинга» Маркус Эдвардс и уверенно реализовал 11-метровый – 1:1.

Ранее, на девятой минуте матча, с передачи Алекса Сандро отличился французский хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо.

В первом четвертьфинальном матче «Ювентус» дома обыграл соперника со счётом 1:0. Голом в составе туринского клуба отметился центральный защитник Федерико Гатти.

В 1/8 финала «Ювентус» дважды обыграл немецкий «Фрайбург» (1:0, 2:0). Лиссабонский «Спортинг» был сильнее «Арсенала» (3:3 по сумме двух встреч, 5:3 по пенальти).