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«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом» и пробился в полуфинал Лиги Европы

В четверг, 20 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречались «Спортинг» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

На девятой минуте матча с передачи Алекса Сандро отличился французский хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо.

На 18-й минуте Рабьо сфолил на сопернике в собственной штрафной площади, после чего арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота туринцев. К «точке» подошёл вингер «Спортинга» Маркус Эдвардс и уверенно реализовал 11-метровый – 1:1. Этот результат не изменился до финального свистка.

В первом четвертьфинальном матче «Ювентус» дома обыграл соперника со счётом 1:0. Голом в той игре отметился центральный защитник туринцев Федерико Гатти.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал соревнования, где сразится с испанской «Севильей».