Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Базель» на выезде обыграл «Ниццу» и стал последним полуфиналистом Лиги конференций

«Базель» на выезде обыграл «Ниццу» и стал последним полуфиналистом Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались французская «Ницца» и швейцарский «Базель». Игра проходила в Ницце (Франция) на стадионе «Альянц Ривьера». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк (Нидерланды).

Основное и дополнительное время матча завершилось победой гостей со счётом 2:1. На девятой минуте «Ницца» забила первой благодаря усилиям своего форварда Гаэтана Лаборде. Однако за четыре минуты до финального свистка нападающий «Базеля» Жан-Кевин Огустен восстановил статус-кво.

В овертайме сильнее был «Базель». Команда смогла забить решающий гол на 98-й минуте благодаря стараниям Касима Адамса.

Первый матч 1/4 финала между этими командами проходил в Швейцарии и завершился боевой ничьей — 2:2. Таким образом, «Базель» стал последней командой, которая смогла выйти в полуфинал Лиги конференций. В следующей стадии швейцарцы сразятся с «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 2
ДВ
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Лаборде – 9'   1:1 Огустен – 86'   1:2 Адамс – 98'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023