«Базель» на выезде обыграл «Ниццу» и стал последним полуфиналистом Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встречались французская «Ницца» и швейцарский «Базель». Игра проходила в Ницце (Франция) на стадионе «Альянц Ривьера». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк (Нидерланды).
Основное и дополнительное время матча завершилось победой гостей со счётом 2:1. На девятой минуте «Ницца» забила первой благодаря усилиям своего форварда Гаэтана Лаборде. Однако за четыре минуты до финального свистка нападающий «Базеля» Жан-Кевин Огустен восстановил статус-кво.
В овертайме сильнее был «Базель». Команда смогла забить решающий гол на 98-й минуте благодаря стараниям Касима Адамса.
Первый матч 1/4 финала между этими командами проходил в Швейцарии и завершился боевой ничьей — 2:2. Таким образом, «Базель» стал последней командой, которая смогла выйти в полуфинал Лиги конференций. В следующей стадии швейцарцы сразятся с «Фиорентиной».
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