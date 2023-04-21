«Манчестер Юнайтед» намерен опередить «Челси» и «ПСЖ» в борьбе за Виктора Осимхена

«Манчестер Юнайтед» намерен опередить «Челси» в гонке за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Помимо «МЮ» и «Челси» интерес к 24-летнему игроку проявляет «ПСЖ». В последнем отчёте парижского клуба отмечается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис делает всё, чтобы удержать Осимхена в команде. Ранее функционер установил стоимость футболиста в € 150 млн.

Осимхен является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Серии А. На его счету 21 гол в 24 матчах. Контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 млн.

Напомним, 18 апреля завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Наполи» и «Милан». Матч завершился ничьей со счётом 1:1. В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира. Неаполитанская команда лидирует в Серии А, отрыв от ближайшего преследователя составляет 14 очков.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена: