«Судья не дал явный пенальти в ворота «Милана». Что пишут СМИ Европы о вылете «Наполи»

«Наполи» сыграл вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Миланом» (1:1) и покинул плей-офф. Команда Лучано Спаллетти забила единственный гол за две игры лишь за 1,5 минуты до конца матча, когда счёт сравнял Виктор Осимхен. Однако до 93-й минуты «Наполи» смотрелся даже хуже, чем в первой встрече на «Сан-Сиро». «Милан» же впервые с сезона-2006/2007 оказался в полуфинале ЛЧ. Команда Пиоли показала себя единым механизмом, полностью заслужившим проход дальше. Особые комплименты заслужили голкипер «Милана» Мик Меньян (взял пенальти и совершил несколько классных сейвов), защитник Фикайо Томори (выигравший дуэль у Осимхена) и вингер Рафаэль Леау (гол миланцев – его заслуга, также его признали игроком матча). Что об итогах серии пишет европейская пресса – в нашем обзоре:

La Gazzetta dello Sport: «Когда мы говорим о ДНК, то история «Милана» напоминает о том, что «россонери» выиграли семь трофеев Кубка\Лиги чемпионов. И никто не побеждал чаще, кроме «Реала» (который вне категории)»;

Calciomercato: «Великое путешествие «Наполи» в Лиге чемпионов заканчивается. Они достигли исторического четвертьфинала, но во рту остаётся горький привкус полуфинала, который, безусловно, был в пределах досягаемости. Но празднует именно «Милан». У Кварацхелии были явные шансы, как в первом матче, так и во втором. Отличный упущенный шанс в Милане на первой минуте игры, отличные моменты в Неаполе. Но он так и не забил в решающий момент, не реализовав пенальти на 82-й минуте»;

Кварацхелия Фото: Claudio Villa/Getty Images

Calcionapoli24 рассказывает, как болельщики в Неаполе поддержали свою команду после вылета: «Мы выиграем чемпионат», — так болельщики «Наполи» пытались стереть разочарование в конце матча с «Миланом». Футболисты сидели на коленях с опущенными головами в центре поля после игры, а весь стадион скандировал кричалки, чтобы поддержать их: «У нас есть мечта в наших сердцах». Большая вечеринка только началась, несмотря на разочарование в Лиге чемпионов‚ где мечта рухнула»;

Corriere dello Sport вспоминает момент с неназначенным пенальти после инцидента в штрафной «Милана» с Ирвином Лосано: «Судья Марчиняк не дал явный пенальти [на Лосано]. В сочетании с арбитром Ковачем, который зверствовал в первом матче, это сказывается на результате четвертьфинала»;

«Наполи» — «Милан» Фото: Кадр из трансляции

«Наполи» — «Милан» Фото: Кадр из трансляции

Tuttosport: «Жиру попал из ада в рай. Гол француза после незабитого пенальти и ещё одного отличного шанса свёл на нет осаду «Наполи». Теперь нас, возможно, ждёт миланское дерби в полуфинале»;

«Наполи останавливается в одном шаге от истории. Горечь сильна, но вскоре, когда случится третья в истории победа в Серии А, они улыбнутся». Corriere della Sera отмечает, что трофей чемпионов Италии изменит настроение болельщиков «Наполи» и самой команды.

La Repubblica: «Наполи» серьёзно ошибся, снова подставив себя под контратаку «Милана». Они пытались начать ударно второй тайм, у Кварацхелии был отличный момент. Осимхен так и не нашел способа показать себя, явно находясь не в форме после травмы. Лишь в конце Спаллетти выпустил Распадори, перейдя на схему 4-2-3-1. Это был не вечер «Наполи»;

Леау перед голевой передачей на Жиру в конце первого тайма преодолел 74 метра с мячом, обойдя нескольких соперников. Легенда «Милана» Алессандро Костакурта после этого момента вспомнил о гениальной связке клуба в прошлом: «Это заставило меня вернуться на несколько лет назад, к игре Гуллита и Ван Бастена».

Il Napolista: «Кварацхелия много работал, но был мимолётным, неубедительным, а также не реализовал важнейший пенальти при счёте 0:1. Теперь «Наполи» просто нужно восстановить энергию, необходимую для того, чтобы вернуть чемпионство домой»;

ESPN отмечает, что Кварацхелия находится не в лучших кондициях в текущей части сезона: «Хвича получит место в любой команде сезона в результате его невероятной игры за «Наполи», но в последние недели он сильно сдал, и его потеря формы совпала с четвертьфиналом. «Наполи» не был близок к победе над «Миланом» в двух матчах, несмотря на то что они опережают «россонери» на 22 очка в чемпионате Италии»;

Кварацхелия Фото: isabella Bonotto/Getty Images

«Меньян снова стал ужасом для «Наполи», отразив пенальти Кварацхелии»: Marca восхищается уверенной игрой голкипера «Милана» в двух матчах четвертьфинала.

RMC Sport: «Наполи» утешит себя третьим в своей истории титулом чемпиона Италии, который станет реальностью в ближайшие недели»;

AS: Стадион «Диего Армандо Марадона» взревел так, как не происходило годами. Команда Спаллетти начала сильно, но с первых минут столкнулась с защитой «Милана». Тактически игра была идентична первому матчу: «россонери» перекрыли все зоны, а «Наполи» растерялись и не нашли решений. Ещё одна безупречная игра «Милана» в обороне сбила неаполитанцев и принесла «россонери» первый европейский полуфинал за 16 лет. Против «Наполи», который, как это ни парадоксально, был намного опаснее на «Сан-Сиро» без Осимхена»;

Немецкий Bild намекает, что в полуфинале «Милан» сыграет с «Интером». А болельщикам и клубам не придётся тратиться на авиаперелёты и загрязнять окружающую среду: «Наполи» неожиданно вылетел из Лиги чемпионов в итальянской дуэли с «Миланом». Назревает полуфинальное противостояние, которое наверняка понравится многим защитникам климата».