«Бавария» следит за ситуацией вокруг канадского форварда «Лилля» Дэвида — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» следит за ситуацией вокруг канадского нападающего французского «Лилля» Джонатана Дэвида. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, конкретные переговоры о возможном трансфере между сторонами ещё не начались, но главный скаут «Баварии» хорошо отзывается о Дэвиде. Руководство мюнхенцев должно вступить в диалог с главным тренером команды Томасом Тухелем о позициях, которые необходимо усилить, в течение нескольких следующих недель.

23-летний Дэвид сыграл 33 матча за «Лилль» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 22 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

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