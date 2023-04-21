«Бавария» следит за ситуацией вокруг канадского форварда «Лилля» Дэвида — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» следит за ситуацией вокруг канадского нападающего французского «Лилля» Джонатана Дэвида. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, конкретные переговоры о возможном трансфере между сторонами ещё не начались, но главный скаут «Баварии» хорошо отзывается о Дэвиде. Руководство мюнхенцев должно вступить в диалог с главным тренером команды Томасом Тухелем о позициях, которые необходимо усилить, в течение нескольких следующих недель.
23-летний Дэвид сыграл 33 матча за «Лилль» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 22 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года
- 21 апреля 2023
-
10:30
-
10:24
-
10:17
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:23
-
09:19
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:03
-
07:51
-
07:37
-
07:00
-
06:57
-
06:52
-
06:49
-
06:40
-
06:30
-
06:01
-
05:50
-
04:57
-
04:37
-
04:36