«Лейпциг» продаст Ольмо летом за € 30 млн, если он не подпишет новый контракт
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Немецкий «РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с испанским полузащитником команды Даниэлем Ольмо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, в ближайшее время «Лейпциг» сделает финальное предложение Ольмо по продлению контракта. Новое соглашение может включать опцию выкупа футболиста за € 70 млн. Если же испанец не согласится на подписание нового контракта, то «Лейпциг» попытается продать Ольмо в ближайшее летнее трансферное окно за € 30 млн.
24-летний Ольмо сыграл за «Лейпциг» 24 матча во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2024 года.
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