Кузьмичёв: у «Спартака» присутствует неуверенность из-за последних результатов

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о ситуации московского клуба, который показывает неубедительные результаты в последнее время. В частности, Кузьмичёв высказался о вылете красно-белых из Кубка России от тольяттинского «Акрона» (1:2).
«Вылет из Кубка России для «Спартака» — это очень неприятная ситуация. Содержание игры красно-белых оставляет желать лучшего. Я бы не торопился делать выводы по работе Абаскаля, лучше дождаться окончания чемпионата и проанализировать, что было и что стало, а потом двигаться дальше. Надо набраться терпения.
У «Спартака» не получается из-за отсутствия лидеров? Здесь совокупность некоторых факторов: потеря лидеров и небольшой сбой в командной игре. Присутствует неуверенность от последних результатов. Из-за того, что Абаскаль хочет выправить ситуацию, он начинает менять схемы. Сейчас не время для этого. Нужно играть по той схеме, которая приносила результат», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
- 21 апреля 2023
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