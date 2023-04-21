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Источник: «Краснодар» договорился с Ионовым о новом контракте

Источник: «Краснодар» договорился с Ионовым о новом контракте
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«Краснодар» и полузащитник Алексей Ионов договорились о новом контракте. Отмечается, что пока достигнута только устная договорённость. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Планируется, что срок нового соглашения будет рассчитан на один год. Ионов выступает в «Краснодаре» с лета 2020 года. Действующий контракт футболиста истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне Ионов принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 20 забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр в Фонбет Кубке России, где он пока не отметился результативными действиями.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков после 23 матчей. Клуб сыграет с «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России.

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