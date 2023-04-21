Министр спорта Татарстана высказался о выступлениях «Рубина» в Первой лиге

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался по поводу игры «Рубина» в Первой лиге. По мнению функционера, решение сменить тренера казанской команды посреди сезона было верным. Леонов заявил, что «Рубину» нужно побеждать в каждом матче, чтобы напрямую выйти в Российскую Премьер-Лигу.

«Клуб принял решение сменить тренера. И в первом же матче было показано, что решение было верным. Команда сыграла намного увереннее, при том, что «Шинник» — достаточно серьёзный соперник, которому мы проиграли в начале пути. Но «Рубин» показал достойную игру. Надеемся, что мы пойдём так и дальше. Да, с «Балтикой» серьёзный разрыв, но нужно время: посмотрим, как они будут играть. Нам самим надо в каждом матче играть на победу, чтобы напрямую попасть в высший дивизион.

Влияет ли Министерство спорта Татарстана на управление «Рубином»? Мы находимся в диалоге с руководством клуба. У нас в Татарстане чёткая пирамида власти, полное взаимоуважение и доверие, никаких кривотолков и сложностей нет. Я знаком с Маратом Адиповичем Сафиуллиным, президентом «Рубина» и моим коллегой – министром. Я знаю весь попечительский совет. Мы много работаем по зрительской программе. Всё, что вы видите – это наша совместная работа с клубом. Плотно работаем со спортивными школами, подключили министерство образования. Люди идут на футбол с большим желанием. Когда есть хороший футбол, их не надо заставлять приходить», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».