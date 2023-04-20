Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Леонид Слуцкий поздравил «Рубин» с 65-летием

Видео: Леонид Слуцкий поздравил «Рубин» с 65-летием
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил казанский клуб с 65-летием. Видео поздравления экс-наставника казанцы опубликовали в своих социальных сетях.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. При нём казанский клуб впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата России. Слуцкий обещал вернуть клуб в РПЛ, однако покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. В своём поздравлении специалист признался в любви к клубу и городу, а также пожелал казанской команде вернуться в РПЛ в следующем сезоне.

После 27 сыгранных матчей в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 50 набранными очками. Казанцы отстают от лидирующей калининградской «Балтики» на четыре очка.

Материалы по теме
В Министерстве спорта Татарстана прокомментировали назначение Рахимова в «Рубин»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023