Видео: Леонид Слуцкий поздравил «Рубин» с 65-летием
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил казанский клуб с 65-летием. Видео поздравления экс-наставника казанцы опубликовали в своих социальных сетях.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. При нём казанский клуб впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата России. Слуцкий обещал вернуть клуб в РПЛ, однако покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. В своём поздравлении специалист признался в любви к клубу и городу, а также пожелал казанской команде вернуться в РПЛ в следующем сезоне.
После 27 сыгранных матчей в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 50 набранными очками. Казанцы отстают от лидирующей калининградской «Балтики» на четыре очка.
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