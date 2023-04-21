Каманцев рассказал, в каком случае арбитр Кукуляк вернётся к работе в РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, в каком случае арбитр Евгений Кукуляк вернётся к работе в Российской Премьер-Лиге.
«Кукуляк судит в Хабаровске, будет хорошо судить — будет работать в РПЛ. Никаких отстранений по нему не было. Была низкая оценка, пропускал матчи.
Как он себя чувствует? В Хабаровске узнаем, как он себя чувствует. Он говорит, что чувствует себя хорошо, посмотрим», — приводит слова Каманцева ТАСС.
Арбитр получил назначение на матч Мелбет Первой лиги, в котором в субботу, 22 апреля, встретятся «СКА-Хабаровск» и ульяновская «Волга». Кукуляк пропускал матчи после того, как ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в кубковой встрече с «Динамо». Игра состоялась 16 марта и завершилась победой москвичей (1:1, 5:4 по пенальти).
- 21 апреля 2023
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