Каманцев: в российском футболе не кричат о предвзятом судействе или что кого-то «убивают»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на слова президента «Урала» Григория Иванова о встрече тренерского штаба «Спартака» с судьями.
«Любой желающий клуб может в открытом формате встретиться с судейским департаментом. У нас нет никакой реакции на слова Григория Иванова, что встречи с судьями — не в рамках приличия. У Григория Викторовича есть его мнение — он его высказал. Мы будем выполнять свою работу исходя из того, как мы считаем нужным. Если мы говорим об открытости, то её нужно обсуждать. Вы можете видеть, что в российском футболе никто не кричит о предвзятом судействе, что кто-то и кого-то «убивает». Все говорят об ошибках: да, страшных, неприятных и непонятных. Но этот путь мы преодолели в том числе путём открытости. Открытость будет и дальше. Если команда хочет пообщаться — у игроков и тренеров есть вопросы — мы можем встретиться и поговорить», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 21 апреля 2023
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