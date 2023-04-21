Игрок «Торпедо» Самсонов: с приходом Клотета команда стала повеселее и взбодрилась

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о положительных изменениях в стане автозаводцев после назначения на пост главного тренера испанского специалиста Жозепа Клотета. По словам футболиста, атмосфера в команде улучшилась — стало меньше давления на игроков.
«Конечно, после смены тренера многое изменилось — команда стала повеселее, взбодрилась. Жозеп Клотет — молодой тренер, он знает, какие слова нужно говорить футболистам, как нас мотивировать. Перед каждой игрой он говорит нам правильные слова, которые нас цепляют, заряжают. Поэтому мы бодримся и бьёмся.
Веселее — не в том плане, что мы ходим и улыбаемся, у нас на тренировках всё серьёзно, никто не смеётся и так далее. Тренировки очень важны для нового тренера, он серьёзно к ним относится. Просто с приходом Клотета команда выдохнула, при предыдущем тренере было больше давления на игроков», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».
- 21 апреля 2023
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