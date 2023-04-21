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Форвард «Краснодара» Кордоба: мало игроков достигают этой отметки

Форвард «Краснодара» Кордоба: мало игроков достигают этой отметки
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал достижение отметки в 100 голов во всех турнирах.

«Я очень счастлив, что мне удалось забить 100 голов за карьеру. Мне кажется, что мало игроков достигают этой отметки. Я очень доволен, что сделал это в «Краснодаре». Сколько хочу забить до конца сезона? Очень много, ха-ха», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Юбилейный, сотый мяч Кордоба провёл в среду, 19 апреля, в ворота «Крыльев Советов». Напомним, «Краснодар» в серии пенальти одолел самарский клуб в финале Кубка России (Путь регионов), основное время матча завершилось вничью – 2:2.

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Кордоба присоединился к «быкам» летом 2021 года, его договор действует до 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 29 матчей, в которых он забил 15 голов и отдал восемь голевых передач.

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