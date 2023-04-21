Форвард «Краснодара» Кордоба: мало игроков достигают этой отметки

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал достижение отметки в 100 голов во всех турнирах.
«Я очень счастлив, что мне удалось забить 100 голов за карьеру. Мне кажется, что мало игроков достигают этой отметки. Я очень доволен, что сделал это в «Краснодаре». Сколько хочу забить до конца сезона? Очень много, ха-ха», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».
Юбилейный, сотый мяч Кордоба провёл в среду, 19 апреля, в ворота «Крыльев Советов». Напомним, «Краснодар» в серии пенальти одолел самарский клуб в финале Кубка России (Путь регионов), основное время матча завершилось вничью – 2:2.
Кордоба присоединился к «быкам» летом 2021 года, его договор действует до 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 29 матчей, в которых он забил 15 голов и отдал восемь голевых передач.
- 21 апреля 2023
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:20
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:17
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:42
-
17:38
-
17:30
-
17:23
-
17:15
-
16:54
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
16:28
-
16:18
-
16:14
-
16:04
-
15:55
-
15:51
-
15:48
-
15:40
-
15:33