Экс-советник Федуна Камоцци высказался о возможной смене формата проведения РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что Российской Премьер-Лиге не требуется смена формата и всё должно остаться на своих местах.

«Я против плей-офф. Смена формата означает, что не имеет значения, финишируете ли вы первым или шестым — у всех одинаковые шансы на победу.

Чемпионат, в котором разыгрывается первое место, является лучшим и регулярным. Формат РПЛ должен остаться таким, как сейчас — это моё мнение», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1-й тур чемпионата России проводится в июле, а летне-осенняя часть обычно заканчивается в ноябре. Команды возвращаются к матчам в феврале-марте следующего года и играют до мая. В этом году матчи последнего тура РПЛ (3 июня), а также финал Фонбет Кубка России (11 июня) состоятся летом из-за нового формата кубкового турнира.