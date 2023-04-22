«Арсенал» вырвал ничью у идущего последним «Саутгемптона», проигрывая 1:3 к 88-й минуте

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне прошёл матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встретились местный «Арсенал» и «Саутгемптон». Финальный свисток Саймона Хупера зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:3.

На 26-й секунде встречи счёт открыл Карлос Алькарас после ошибки вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. На 14-й минуте Тео Уолкотт забил в ворота бывшей команды, удвоив преимущество. «Арсенал» отыграл один мяч на 20-й минуте, когда отличился Габриэл Мартинелли. На 66-й минуте защитник Дуе Чалета-Цар забил третий мяч в ворота «Арсенала». «Канониры» забили второй благодаря Мартину Эдегору, а через несколько минут Букайо Сака принёс своей команде ничью.

«Арсенал» не может победить в чемпионате Англии три последних матча: встречи с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» закончились с одинаковым счётом (2:2). «Канониры» продолжают занимать в турнирной таблице первое место, набрав в 32 матчах 75 очков. На втором месте — «Манчестер Сити» (70 + два матча в запасе).

«Саутгемптон» прервал серию из трёх поражений. Команда набрала 24 очков, но осталась на последнем месте в турнирной таблице.