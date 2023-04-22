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«Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на пять очков, но имеет два матча в запасе

«Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на пять очков, но имеет два матча в запасе
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Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне прошёл матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встретились местный «Арсенал» и «Саутгемптон». Финальный свисток Саймона Хупера зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:3. Этот результат означает, что «Манчестер Сити» имеет возможность выйти на первое место в АПЛ даже без учёта предстоящего матча с «Арсеналом».

У «Арсенала» 75 очков и первое место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» 70, но два матча в запасе. Если команда Хосепа Гвардиолы выиграет обе дополнительных встречи, а с «канонирами», к примеру, сыграет вничью, то выйдет на первое место в турнирной таблице.

«Арсеналу» необходимо в следующем туре побеждать «Манчестер Сити», чтобы результат чемпионской гонки вновь зависел от них.

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