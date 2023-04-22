Щербаченко: те пенальти, что «Спартак» не реализовал, были удобны для вратарей

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко высказался о проблемах «Спартака» с реализацией пенальти после поражения от «Акрона» (1:2) в матче Фонбет Кубка России (Путь регионов). В той встрече нападающий красно-белых Кейта Бальде не реализовал 11-метровый удар в первом тайме при счёте 0:0.

«Волков из «Акрона» доказал, что он мастер отбивать пенальти. Если брать вместе с матчем с «Торпедо», то те 11-метровые, которые «Спартак» не реализовал, были достаточно удобны для вратарей. То есть не было там ситуации обмана голкиперов, неберущихся ударов. Это были пенальти ни два ни полтора. «Крылья Советов» тоже не забили три послематчевых пенальти, в том числе Писарский. Скажем так, исполнять в первом тайме пенальти должно быть легче, потому что нет ещё усталости и несколько меньше ответственность. Но я бы не стал всё равно здесь делать больших выводов, хотя, конечно, нужно быть более подготовленными к исполнению пенальти. Большие игроки тоже порой не забивают пенальти – тот же Холанд пробил с «точки» мимо в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».