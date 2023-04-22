Нападающий «Химок» Садыгов высказался о попадании в стартовый состав команды

Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопрос о конфликте в команде из-за его попадания в стартовый состав.
«С Мирзовым странная ситуация: я играю центрального нападающего, он — крайнего. Мы не конкуренты на одну позицию. У меня с Резиуаном хорошие отношения. Когда я забил «Крыльям», он был первым, кто подбежал и меня поздравил. Допускаю, что у него были недопонимания с тренерским штабом. Но не из-за меня. Уверен, дело было в другом.
Какие были ощущения, когда впервые вышел в старте и забил Акинфееву? Как бы ни сложилась карьера, матч с ЦСКА навсегда останется в памяти. Словами такое не описать. Это просто лучший день!
Глушаков сказал, что я забил из-за похода в баню с ним? Да мы всей командой регулярно ходим, но я один раз пропустил. А незадолго до матча снова пришёл, поэтому Глушак и пошутил, что всё так совпало. Он же главный любитель бани, ха-ха! Кстати, в парилке он крепкий. Но не перебарщивает. Хотя рекорды мы не ставили, конечно», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».
- 22 апреля 2023
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